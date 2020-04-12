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Космічні тренди в умовах карантину: як зараз розвивається космічна галузь

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Космічна галузь розвивається навіть в умовах карантину, який ввели у багатьох країнах світу через поширення COVID-19. Космонавти повертаються з МКС на Землю, в якій люди ізольовані один від одного більше, ніж у космосі, в NASA показали як виглядав космос у ваш день народження, а космічний апарат BepiColombo завершив перший етап семирічної подорожі для дослідження Меркурія. УНН зібрав для вас актуальні космічні новини.

Повідомляється, що американські астронавти Ендрю Морган та Джессіка Мейр, а також росіянин Олег Скрипочка, у п’ятницю повертаються з Міжнародної космічної станції на Землю, де зараз протистоять поширенню коронавірусу. Вони приземляться в Казахстані. Астронавти NASA очікують, що повернення буде складним, адже вони кілька місяців пробули у космосі і за цей час світ сильно змінився. Зокрема, Ендрю Морган прибув на МКС у липні, а Джесіка Мейр - у вересні. Астронавти запевняють, що вони стежили за новинами з Землі.

"Для нас дуже сюрреалістично бачити цю ситуацію, що розгортається на планеті внизу", - сказала Джессіка Мейр.

Вона також додала, що буде важко не мати можливості обійняти сім'ю та друзів після семимісячної розлуки. У зв’язку з цим, вона думає, що може почуватись на Землі більш самотньою, ніж у космосі.

Разом з тим, навіть попри поширення COVID-19, NASA вирішило відсвяткувати 30 років роботи телескопу Хаббла на орбіті і створив плагін, який дозволяє обрати дату свого народження і побачити, як виглядав космос у той день.

“Хаббл досліджує Всесвіт 24 години на день, 7 днів на тиждень. Це означає, що він спостерігав якесь захопливе космічне диво щодня в тому році, числі і в той день - коли ти народився”, - вказано на сайті NASA.

Вказано, що через пандемію заходи зі святкування дня народження Хаббла були відкладені.

Також попри карантин працівники Європейського космічного агентства змогли завершити перший етап подорожі космічного апарату BepiColombo до Меркурія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У жовтні 2018 року до Меркурія відправили космічну місію

“Працюючи зі скороченим персоналом через обмеження, які ввели через коронавірус, контролери польотів Європейського космічного агентства спостерігали за космічний кораблем BepiColombo, який пролітав повз Землю к п’ятницю. Вони використали гравітацію нашої планети, щоб направити місію курсом на Меркурій”, - йдеться на профільному виданні.

Повідомляється, що космічний апарат проплив повз Землю на відстані 12,7 тис. кілометрів. Він складається з європейських та японський літальних апаратів, які будуть у тандемі досліджувати Меркурій. Двигун корабля працює на сонячній енергії.

Вказано, що під час першого етапу BepiColombo збирав дані про Землю та Місяць, щоб відкалібрувати датчики перед подорожжю до Меркурія.

“Пролітаючи над Землею, BepiColombo завершив свій перший етап семирічної подорожі, яка завершується виходом на орбіту Меркурія у 2025 році”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що політ пройшов вдало. Наступного разу корабель пролетить повз Венеру в серпні 2021 року, а потім буде тривалий політ до Меркурію. опинившись там - європейські та японські літальні апарати розділяться і вийдуть на власні орбіти, оскільки Європейська наукова орбітальна компанія BepiColombo планує зробити карту Меркурія та вивчити геологічну історію планети, тоді як японський апарат буде спостерігати за впливом сонячного вітру на Меркурій.

Нагадаємо, у “Слузі народу” привітали космонавтів з професійним святом.

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