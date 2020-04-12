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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5001 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Космические тренды в условиях карантина: как сейчас развивается космическая отрасль

Космические тренды в условиях карантина: как сейчас развивается космическая отрасль

Киев  •  УНН

 • 53760 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Космическая отрасль развивается даже в условиях карантина, который ввели во многих странах мира из-за распространения COVID-19. Космонавты возвращаются с МКС на Землю, в которой люди изолированы друг от друга больше, чем в космосе, в NASA показали как выглядел космос в ваш день рождения, а космический аппарат BepiColombo завершил первый этап семилетнего путешествия для исследования Меркурия. УНН собрал для вас актуальные космические новости.

Сообщается, что американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также россиянин Олег Скрипочка, в пятницу возвращаются с Международной космической станции на Землю, где противостоят распространению коронавируса. Они приземлятся в Казахстане. Астронавты NASA ожидают, что возвращение будет сложным, ведь они несколько месяцев провели в космосе и за это время мир сильно изменился. В частности, Эндрю Морган прибыл на МКС в июле, а Джессика Мейр - в сентябре. Астронавты уверяют, что они следили за новостями с Земли.

"Для нас очень сюрреалистично видеть эту ситуацию, которая разворачивается на планете внизу", - сказала Джессика Мейр.

Она также добавила, что будет трудно не иметь возможности обнять семью и друзей после семимесячной разлуки. В связи с этим, она думает, что может чувствовать себя на Земле более одинокой, чем в космосе.

Вместе с тем, даже несмотря на распространение COVID-19, NASA решило отпраздновать 30 лет работы телескопа Хаббла на орбите и создало плагин, который позволяет выбрать дату своего рождения и увидеть, как выглядел космос в тот день.

"Хаббл исследует Вселенную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это означает, что он наблюдал какое-то увлекательное космическое чудо ежедневно в том году, числе и в тот день - когда ты родился ", - указано на сайте NASA.

Указано, что из-за пандемии мероприятия по празднованию дня рождения Хаббла были отложены.

Также несмотря на карантин работники Европейского космического агентства смогли завершить первый этап путешествия космического аппарата BepiColombo к Меркурию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В октябре 2018 года на Меркурий отправили космическую миссию

"Работая с сокращенным персоналом из-за ограничений, которые ввели из-за коронавируса, контроллеры полетов Европейского космического агентства наблюдали за космическим кораблем BepiColombo, который пролетал мимо Земли в пятницу. Они использовали гравитацию нашей планеты, чтобы направить миссию курсом на Меркурий", - говорится на профильном издании.

Сообщается, что космический аппарат проплыл мимо Земли на расстоянии 12,7 тыс. километров. Он состоит из европейских и японский летательных аппаратов, которые будут в тандеме исследовать Меркурий. Двигатель корабля работает на солнечной энергии.

Указано, что во время первого этапа BepiColombo собирал данные о Земле и Луне, чтобы откалибровать датчики перед путешествием к Меркурию.

"Пролетая над Землей, BepiColombo завершил свой первый этап семилетнего путешествия, которое завершается выходом на орбиту Меркурия в 2025 году", - указано в сообщении.

Отмечается, что полет прошел удачно. В следующий раз корабль пролетит мимо Венеры в августе 2021 года, а затем будет длительный полет к Меркурию. Оказавшись там - европейские и японские летательные аппараты разделятся и выйдут на собственные орбиты, поскольку Европейская научная орбитальная компания BepiColombo планирует сделать карту Меркурия и изучить геологическую историю планеты, тогда как японский аппарат будет наблюдать за влиянием солнечного ветра на Меркурий.

Напомним, в "Слуге народа" поздравили космонавтов с профессиональным праздником.

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