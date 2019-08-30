Космічні сили США почали офіційно нести службу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Космічне командування з четверга офіційно діє в США, ставши шостим видом збройних сил країни, крім сухопутних військ, ВПС, ВМС, Корпусу морської піхоти і Берегової охорони. Керувати новою структурою буде чотиризірковий генерал Джон Реймонд, який, за словами президента США Дональда Трампа, користується великою повагою серед колег. Прапор командування представили на урочистій церемонії в Рожевому саду Білого дому, передає УНН із посиланням на американські ЗМІ.
“Новий підрозділ буде захищати ключові американські інтереси в космосі — в сфері майбутнього протистояння, — заявив Трамп. — Ми володіємо можливостями виявити і знищити будь-яку ракету, запущену в напрямку США”. “Командування гарантує, щоб ніхто не зміг поставити під сумнів або загрозу американське домінування в космосі. Тому що ми знаємо кращий спосіб запобігання конфлікту — підготуватися до перемоги”, — стверджував він.
Реймонд подякував президенту за затвердження такої структури і подарував йому медаль з написом: “Командування Космічних сил: 29 серпня 2019 року”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Космічне піратство назвали загрозою у Сенаті США
Нагадаємо, розпорядження про створення Космічних сил американський лідер віддав в червні 2018 року, а у грудні - вони були офіційно створені. У підпорядкуванні командування будуть 87 частин і підрозділів. В 2019 фінансовому році на утримання нового виду збройних сил виділено 12 млрд доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон оголосив про створення у Франції командування космічних військ