Трамп створив космічні війська
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 грудня, підписав указ про створення командування Космічними силами. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.
“У відповідності зі своїм правом головнокомандуючого... та за погодженням з Міністром оборони і Головою об’єднаного комітету начальників штабів я наказую створити... командування Космічними силами Сполучених Штатів як чинне об’єднане бойове командування”, — йдеться в опублікованому документі.
Нова військова структура буде мати “обов’язки стосовно космосу, які раніше призначалися командувачу Стратегічного командування США”. Повний список прав і обов’язків новоствореної структури буде опублікований пізніше.
Міністру оборони документ наказує запропонувати кандидатів на посади командувача новим утворенням і його заступника.
Раніше УНН повідомляв, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в майбутні кілька днів видасть указ про формування командування Космічними силами в структурі збройних сил країни
Розпорядження про створення Космічних сил Трамп віддав 18 червня. На нараді в Білому домі з членами Національної космічної ради він заявив, що для Америки недостатньо просто зберігати свою присутність в космосі, а необхідно там домінувати. Виходячи з цього, як зазначив тоді президент, він і віддав вказівку Міноборони почати формування Космічних сил.