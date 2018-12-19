Трамп создал космические войска

"В соответствии со своим правом главнокомандующего... и по согласованию с Министром обороны и Председателем объединенного комитета начальников штабов я приказываю создать... командование Космическими силами Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование", - говорится в опубликованном документе.

Новая военная структура будет иметь "обязанности по отношению к космосу, которые ранее предназначались командующему Стратегического командования США". Полный список прав и обязанностей вновь структуры будет опубликован позже.

Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Ранее УНН сообщал, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в предстоящие несколько дней выдаст указ о формировании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национальной космической совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил тогда президент, он и отдал указание Минобороны начать формирование Космических сил.