Космические силы США начали официально нести службу

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125921 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151206 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140719 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195838 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116863 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Космические силы США начали официально нести службу

Космические силы США начали официально нести службу

Киев  •  УНН

 • 8905 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Космическое командование с четверга официально действует в США, став шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Руководить новой структурой будет четырехзвездный генерал Джон Реймонд, который, по словам президента США Дональда Трампа, пользуется большим уважением среди коллег. Флаг командования представили на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома, передает УНН со ссылкой на американские СМИ.

“Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния, — заявил Трамп. — Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США”. “Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта — подготовиться к победе”, — утверждал он.

Реймонд поблагодарил президента за учреждение структуры и подарил ему медаль с надписью: “Командование Космических сил: 29 августа 2019 года”.

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Напомним, распоряжение о создании Космических сил американский лидер отдал в июне 2018 года, а в декабре — они были официально созданы. В подчинении командования будут 87 частей и подразделений. В 2019 году финансовом году на содержание нового вида вооруженных сил выделено 12 млрд долларов.

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