Корявченков про відродження футбольних клубів: "є люди, які цього хочуть"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Глава опікунської ради "Кривбасу" і народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков поділився думкою про відродження клубів, передає УНН із посиланням на Tribuna.
Так, за словами депутата, недавно він спілкувався із президентом УАФ Андрієм Павелком, і, за його словами, "в Україні є люди, які прагнуть відроджувати ФК".
"Нещодавно я спілкувався з Андрієм Павелком. Знаю точно, що в Одесі є люди, які хочуть повернути "Чорноморець" на вершину. У Харкові теж є зацікавлені у відродженні "Металіста". Навіть в Охтирці говорять про відродження "Нафтовика", - сказав він.
Однак, як зазначив Корявченков, складна ситуація у країні вносить свої корективи.
"У людей є амбіції. Просто тут такий момент: цей період, який пережила країна - дуже сильно вдарив і по людям, які займалися футболом і інвестували в нього", - уточнив він.
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Нагадаємо, в Україні нещодавно відродили ФК "Кривбас". Відповідні доручення раніше дав Президент Володимир Зеленський. Над тим, що клуб відновив свою діяльність, працювали президент УАФ Андрій Павелко, спільно з народними депутатами від "Слуги народу".