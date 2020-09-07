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Корявченков про відродження футбольних клубів: "є люди, які цього хочуть"

Київ • УНН

 • 12812 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Глава опікунської ради "Кривбасу" і народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков поділився думкою про відродження клубів, передає УНН із посиланням на Tribuna.

Корявченков про відродження футбольних клубів: "є люди, які цього хочуть"

Так, за словами депутата, недавно він спілкувався із президентом УАФ Андрієм Павелком, і, за його словами, "в Україні є люди, які прагнуть відроджувати ФК".

"Нещодавно я спілкувався з Андрієм Павелком. Знаю точно, що в Одесі є люди, які хочуть повернути "Чорноморець" на вершину. У Харкові теж є зацікавлені у відродженні "Металіста". Навіть в Охтирці говорять про відродження "Нафтовика", - сказав він.

Однак, як зазначив Корявченков, складна ситуація у країні вносить свої корективи.

"У людей є амбіції. Просто тут такий момент: цей період, який пережила країна - дуже сильно вдарив і по людям, які займалися футболом і інвестували в нього", - уточнив він.

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Нагадаємо, в Україні нещодавно відродили ФК "Кривбас". Відповідні доручення раніше дав Президент Володимир Зеленський. Над тим, що клуб відновив свою діяльність, працювали президент УАФ Андрій Павелко, спільно з народними депутатами від "Слуги народу".

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