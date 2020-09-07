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Корявченков о возрождении футбольных клубов: "есть люди, которые этого хотят"

Киев • УНН

 • 12812 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Глава попечительского совета "Кривбасса" и народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков поделился мнением о возрождении клубов, передает УНН со ссылкой на Tribuna.

Корявченков о возрождении футбольных клубов: "есть люди, которые этого хотят"

Так, по словам депутата, недавно он общался с президентом УАФ Андреем Павелко, и, по его словам, "в Украине есть люди, которые стремятся возрождать ФК".

"Недавно я общался с Андреем Павелко. Знаю точно, что в Одессе есть люди, которые хотят вернуть "Черноморец" на вершину. В Харькове тоже есть заинтересованные в возрождении "Металлиста". Даже в Ахтырке говорят о возрождении "Нефтяника", - сказал он.

Однако, как отметил Корявченков, сложная ситуация в стране вносит свои коррективы.

"У людей есть амбиции. Просто здесь такой момент: этот период, который пережила страна - очень сильно ударил и по людям, которые занимались футболом и инвестировали в него", - уточнил он.

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Напомним, в Украине недавно возродили ФК "Кривбасс". Соответствующие поручения ранее дал Президент Владимир Зеленский. О том, чтоб клуб возобновил свою деятельность, работали президент УАФ Андрей Павелко, совместно с народными депутатами от "Слуги народа".

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