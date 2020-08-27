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Павелко поделился впечатлениями от первой игры ФК "Кривбасс"

Киев • УНН

 • 17712 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера в Кривом Роге состоялся прекрасный праздник футбола и очень важное событие для всего украинского футбола. Свой первый после возрождения матч, поединок-открытие Кубка Украины сезона-2020/21 провел знаменитый "Кривбасс", написал президент УАФ на своей странице в Facebook, передает УНН.

Павелко поделился впечатлениями от первой игры ФК "Кривбасс"

"Поздравляю с этим событием всех поклонников футбола Кривого Рога, которые семь лет, с 2013 года, мечтали об этом миге! Также поздравляю "Кривбасс" с важной победой в Кубке Украины! Яркое возвращение и интересный поединок, которым насладились вместе с Легендами украинского футбола Олегом Протасовым и Анатолием Демьяненко.

Особенно приятно, что за команду на матче болели и преданные ультрас "Кривбасса", которые активно поддерживали идею возрождения родного клуба", - написал он.

Павелко отметил, что профессиональный клуб начинается с футбольной школы. И поэтому он посетил клубную школу "Кривбасс 84".

".... было очень интересно посетить клубную школу "Кривбасс 84", пообщаться с юными воспитанниками и будущими звездами "Кривбасса" и национальных сборных Украины. Ради этих будущих чемпионов, которым мы подарили новенькие мячи и которые светились в этот день от радости, в первую очередь стоило сохранить и возродить великое имя футбольного клуба", - добавил президент УАФ.

Павелко также отметил, что возрождение ФК "Кривбасс" стало возможным благодаря Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, ФК "Кривбасс" возрожден на базе клуба "Горняк", который играет во второй лиге чемпионата Украины. Презентовали возрожденный клуб 20 августа.

По поручению Президента Украины, над возрождением криворожской команды работали в УАФ совместно с депутатами от слуги народа, в частности, Юрием Корявченковым.

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