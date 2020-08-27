Павелко поділився враженнями від першої гри ФК "Кривбас"

"Вітаю з цією подією всіх шанувальників футболу Кривого Рогу, які сім років, з 2013 року, мріяли про цю мить! Також вітаю “Кривбас” з важливою перемогою в Кубку України! Яскраве повернення і цікавий поєдинок, яким насолодились разом з Легендами українського футболу Олегом Протасовим і Анатолієм Дем'яненком.

Особливо приємно, що за команду на матчі вболівали і віддані ультрас “Кривбасу”, які активно підтримували ідею відродження рідного клубу", - написав він.

Павелко зауважив, що професійний клуб починається з футбольної школи. І тому він відвідав клубну школу “Кривбас 84”.

".... було надзвичайно цікаво відвідати клубну школу “Кривбас 84”, поспілкуватися з юними вихованцями і майбутніми зірками “Кривбасу” і національних збірних України. Заради цих майбутніх чемпіонів, яким ми подарували новенькі м’ячі і які світилися цього дня від радості, в першу чергу варто було зберегти і відродити велике ім’я футбольного клубу", - додав президент УАФ.

Павелко також наголосив, що відродження ФК "Кривбас" стало можливим завдяки Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.

За дорученням Президента України, над відродженням криворізької команди працювали в УАФ спільно із депутатами від слуги народу, зокрема, Юрієм Корявченковим.