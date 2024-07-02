Корупція, мовне питання та некомпетентність влади: українці назвали причини розколу в суспільстві
Київ • УНН
Згідно з опитуванням КМІС, майже половина українців (44%) вважають, що зараз в країні існує єдність, тоді як 15% вважають, що існує роз'єднаність, а 36% бачать елементи як єдності, так і роз'єднаності, а причинами роз'єднаності називають корупцію, мовні питання, некомпетентність уряду, несправедливість, різні погляди на війну, відсутність взаєморозуміння та наявність проросійських колабораціоністів.
Майже половину українців схиляються до того, що в країні сьогодні існує єдність. Натомість серед причин роз'єднаності респонденти називають мовне питання, корупцію та некомпетентність влади. Про це свідчить останнє опитування КМІС, передає УНН.
Деталі
В інституті пояснюють, що КМІС у власних опитуваннях, зокрема, досліджує питання наративів розколу та наскільки українці в них вірять. Водночас важливим є також питання, а як самі українці сприймають рівень єдності українського суспільства.
Результати опитування свідчать, що загалом 44% українців вважають, що в українському суспільстві зараз є єдність (хоча з них вважають, що мова про саме повну єдність – 10%, а решта 34% – скоріше схиляються до думки, що є єдність).
Утричі менше респондентів (15%) вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність. Разом з цим третина українців (36%) вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".
У КМІС зауважили, що респонденти навели багато різних пояснень і можна бачити досить строкату картину (і немає однозначної причини, яку би назвали більшість респондентів).
Більшість українців вважають, що російську мову слід усунути з офіційного спілкування - КМІС12.03.24, 14:16 • 24410 переглядiв
Відносно найбільше респондентів пояснювали наявність елементів роз’єднаності в суспільстві:
- Випадками корупції (16%). Для ілюстрації як зазначив один респондент: «дуже багато людей наживаються на цій війні», «усюди процвітає корупція»;
- Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення («дискримінація людей, які розмовляють російською мовою», «повинна бути лагідна українізація»);
- Браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%). «Несвоєчасне ухвалення необхідних законів», «до населення претензій немає, до влади – є»;
- Несправедливістю, що різні люди по-різному відчувають війну (11%). «Не всі регіони відчувають загрозу війни», «немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті і хто – у тилу»;
- Браком взаєморозуміння та взаємодопомоги, «кожен сам за себе» (9%). «Кожен дбає про себе», «люди не підтримують один одного»;
- Наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%). «Є проросійські люди, які вважають, що з Росією буде краще», «багато “ждунів”, особливо серед старшого покоління
Доповнення
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що опитування свідчать про тривожні тенденції й нагальним є питання зміцнення віри українців, що всі зберігають єдність та єдиним фронтом виступають проти ворога.
Перегляд причин роз’єднаності, які наводять громадяни, створює стійке враження, що багато з них об’єднує гостра реакція на "несправедливість" (яка може проявлятися по-різному і в різних сферах). Відповідно до результатів опитувань КМІС стабільно понад 70% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для досягнення Україною успіху. Проте все більш гострою є вимога справедливого розподілу тягаря воєнного часу між громадянами. У найближчий період особлива увага має приділятися саме відчуттю справедливості серед українських громадян
Довідково
Опитування проходило протягом 16-22 травня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.
Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. (...)Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення
Нагадаємо
Опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців (83%) підтримують втручання держави в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату. Зокрема, 63% виступають за повну заборону, а 20% - за державний контроль і нагляд за Церквою.