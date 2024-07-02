Корупція, мовне питання та некомпетентність влади: українці назвали причини розколу в суспільстві

Майже половину українців схиляються до того, що в країні сьогодні існує єдність. Натомість серед причин роз'єднаності респонденти називають мовне питання, корупцію та некомпетентність влади. Про це свідчить останнє опитування КМІС, передає УНН.

Деталі

В інституті пояснюють, що КМІС у власних опитуваннях, зокрема, досліджує питання наративів розколу та наскільки українці в них вірять. Водночас важливим є також питання, а як самі українці сприймають рівень єдності українського суспільства.

Результати опитування свідчать, що загалом 44% українців вважають, що в українському суспільстві зараз є єдність (хоча з них вважають, що мова про саме повну єдність – 10%, а решта 34% – скоріше схиляються до думки, що є єдність).

Утричі менше респондентів (15%) вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність. Разом з цим третина українців (36%) вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

У КМІС зауважили, що респонденти навели багато різних пояснень і можна бачити досить строкату картину (і немає однозначної причини, яку би назвали більшість респондентів).

Більшість українців вважають, що російську мову слід усунути з офіційного спілкування - КМІС

Відносно найбільше респондентів пояснювали наявність елементів роз’єднаності в суспільстві:

Випадками корупції (16%). Для ілюстрації як зазначив один респондент: «дуже багато людей наживаються на цій війні», «усюди процвітає корупція»;

Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення («дискримінація людей, які розмовляють російською мовою», «повинна бути лагідна українізація»);

Браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%). «Несвоєчасне ухвалення необхідних законів», «до населення претензій немає, до влади – є»;

Несправедливістю, що різні люди по-різному відчувають війну (11%). «Не всі регіони відчувають загрозу війни», «немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті і хто – у тилу»;

Браком взаєморозуміння та взаємодопомоги, «кожен сам за себе» (9%). «Кожен дбає про себе», «люди не підтримують один одного»;

Наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%). «Є проросійські люди, які вважають, що з Росією буде краще», «багато “ждунів”, особливо серед старшого покоління

Доповнення

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що опитування свідчать про тривожні тенденції й нагальним є питання зміцнення віри українців, що всі зберігають єдність та єдиним фронтом виступають проти ворога.

Перегляд причин роз’єднаності, які наводять громадяни, створює стійке враження, що багато з них об’єднує гостра реакція на "несправедливість" (яка може проявлятися по-різному і в різних сферах). Відповідно до результатів опитувань КМІС стабільно понад 70% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для досягнення Україною успіху. Проте все більш гострою є вимога справедливого розподілу тягаря воєнного часу між громадянами. У найближчий період особлива увага має приділятися саме відчуттю справедливості серед українських громадян - розповів Грушецький.

Довідково

Опитування проходило протягом 16-22 травня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. (...)Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення



- підсумували в КМІС.

Нагадаємо

Опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців (83%) підтримують втручання держави в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату. Зокрема, 63% виступають за повну заборону, а 20% - за державний контроль і нагляд за Церквою.