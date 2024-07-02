Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  105527 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  104717 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  104903 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  107348 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  107368 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  63642 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  107368 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  131570 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  135722 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  137251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  104690 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  100322 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  105212 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  104979 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  108244 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 11:02  •  11773 просмотра

Read in English

Согласно опросу КМИС, почти половина украинцев (44%) считают, что сейчас в стране существует единство, тогда как 15% считают, что существует разобщенность, а 36% видят элементы как единства, так и разобщенности, а причинами разобщенности называют коррупцию, языковые вопросы, некомпетентность правительства, несправедливость, разные взгляды на войну, отсутствие взаимопонимания и наличие пророссийских коллаборационистов.

Почти половина украинцев склоняются к тому, что в стране сегодня существует единство. Зато среди причин разобщенности респонденты называют языковой вопрос, коррупцию и некомпетентность власти. Об этом свидетельствует последний опрос КМИС, передает УНН.

Детали

В институте объясняют, что КМИС в собственных опросах, в частности, исследует вопрос нарративов раскола и насколько украинцы в них верят. В то же время важным является также вопрос, а как сами украинцы воспринимают уровень единства украинского общества. 

Результаты опроса свидетельствуют, что в целом 44% украинцев считают, что в украинском обществе сейчас есть единство (хотя из них считают, что речь о именно полном единстве - 10%, а остальные 34% - скорее склоняются к мысли, что есть единство).

Втрое меньше респондентов (15%) считают, что сейчас в Украине стоит говорить о разобщенности. Вместе с этим треть украинцев (36%) считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".

Image

В КМИС отметили, что респонденты привели много разных объяснений и можно видеть довольно пеструю картину (и нет однозначной причины, которую бы назвали большинство респондентов).

Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС12 марта 2024, 12:16 • 23944 просмотра

Относительно больше всего респондентов объясняли наличие элементов разобщенности в обществе:

  • Случаями коррупции (16%). Для иллюстрации как отметил один респондент: "очень много людей наживаются на этой войне", "всюду процветает коррупция";
  • Языковым вопросом (14%). Большинство респондентов не говорили, что именно они имеют в виду, то есть это может быть как недостаточная поддержка украинского языка, так и вопрос статуса или использования русского языка. Среди тех, кто давал более развернутые ответы, встречались оба объяснения ("дискриминация людей, говорящих на русском языке", "должна быть мягкая украинизация");
  • Нехваткой компетентности во власти, недоверием к действиям власти и официальной информации от власти (13%). "Несвоевременное принятие необходимых законов", "к населению претензий нет, к власти - есть";
  • Несправедливостью, что разные люди по-разному чувствуют войну (11%). "Не все регионы чувствуют угрозу войны", "нет взаимопонимания между теми, кто на фронте и кто - в тылу";
  • Недостатком взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%). "Каждый заботится о себе", "люди не поддерживают друг друга";
  • Наличие коллаборационистов и тех, кто ждет Россию (9%). "Есть пророссийские люди, которые считают, что с Россией будет лучше", "много "ждунов", особенно среди старшего поколения
Image

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что опросы свидетельствуют о тревожных тенденциях и насущным является вопрос укрепления веры украинцев, что все сохраняют единство и единым фронтом выступают против врага.

Пересмотр причин разобщенности, которые приводят граждане, создает устойчивое впечатление, что многих из них объединяет острая реакция на "несправедливость" (которая может проявляться по-разному и в разных сферах). Согласно результатам опросов КМИС стабильно более 70% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения Украиной успеха. Однако все более острым является требование справедливого распределения бремени военного времени между гражданами. В ближайший период особое внимание должно уделяться именно ощущению справедливости среди украинских граждан

- рассказал Грушецкий. 

Справочно

Опрос проходил в течение 16-22 мая 2024 года. Методом телефонных интервью  на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения

- подытожили в КМИС.

Напомним,

Опрос КМИС свидетельствует, что подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В частности, 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  12645 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  54413 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  59033 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  58540 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  47162 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  35046 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  40867 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  45453 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  35200 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  30383 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  107368 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  107348 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  104903 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  104717 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  105527 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  63642 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  107368 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  131570 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  135722 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  137251 просмотра

Война

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  236 просмотра
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

  •  3417 просмотра
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
Эксклюзив

  •  12622 просмотра
7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

  •  7672 просмотра
С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

  •  10400 просмотра

политика

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  236 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  3164 просмотра
Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

  •  9074 просмотра
Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

  •  12352 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  16926 просмотра

Война

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  236 просмотра
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

  •  3417 просмотра
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
Эксклюзив

  •  12622 просмотра
7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

  •  7672 просмотра
С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

  •  10400 просмотра

политика

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  236 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  3164 просмотра
Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

  •  9074 просмотра
Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

  •  12352 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  16926 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  102300 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  108052 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  123764 просмотра

Экономика

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  236 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  3164 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  16926 просмотра
Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  19872 просмотра
Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

  •  16981 просмотра

Киев

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  13638 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  13874 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  18632 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  24356 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  26657 просмотра