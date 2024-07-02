Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Почти половина украинцев склоняются к тому, что в стране сегодня существует единство. Зато среди причин разобщенности респонденты называют языковой вопрос, коррупцию и некомпетентность власти. Об этом свидетельствует последний опрос КМИС, передает УНН.

Детали

В институте объясняют, что КМИС в собственных опросах, в частности, исследует вопрос нарративов раскола и насколько украинцы в них верят. В то же время важным является также вопрос, а как сами украинцы воспринимают уровень единства украинского общества.

Результаты опроса свидетельствуют, что в целом 44% украинцев считают, что в украинском обществе сейчас есть единство (хотя из них считают, что речь о именно полном единстве - 10%, а остальные 34% - скорее склоняются к мысли, что есть единство).

Втрое меньше респондентов (15%) считают, что сейчас в Украине стоит говорить о разобщенности. Вместе с этим треть украинцев (36%) считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".

В КМИС отметили, что респонденты привели много разных объяснений и можно видеть довольно пеструю картину (и нет однозначной причины, которую бы назвали большинство респондентов).

Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

Относительно больше всего респондентов объясняли наличие элементов разобщенности в обществе:

Случаями коррупции (16%). Для иллюстрации как отметил один респондент: "очень много людей наживаются на этой войне", "всюду процветает коррупция";

Языковым вопросом (14%). Большинство респондентов не говорили, что именно они имеют в виду, то есть это может быть как недостаточная поддержка украинского языка, так и вопрос статуса или использования русского языка. Среди тех, кто давал более развернутые ответы, встречались оба объяснения ("дискриминация людей, говорящих на русском языке", "должна быть мягкая украинизация");

Нехваткой компетентности во власти, недоверием к действиям власти и официальной информации от власти (13%). "Несвоевременное принятие необходимых законов", "к населению претензий нет, к власти - есть";

Несправедливостью, что разные люди по-разному чувствуют войну (11%). "Не все регионы чувствуют угрозу войны", "нет взаимопонимания между теми, кто на фронте и кто - в тылу";

Недостатком взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%). "Каждый заботится о себе", "люди не поддерживают друг друга";

Наличие коллаборационистов и тех, кто ждет Россию (9%). "Есть пророссийские люди, которые считают, что с Россией будет лучше", "много "ждунов", особенно среди старшего поколения

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что опросы свидетельствуют о тревожных тенденциях и насущным является вопрос укрепления веры украинцев, что все сохраняют единство и единым фронтом выступают против врага.

Пересмотр причин разобщенности, которые приводят граждане, создает устойчивое впечатление, что многих из них объединяет острая реакция на "несправедливость" (которая может проявляться по-разному и в разных сферах). Согласно результатам опросов КМИС стабильно более 70% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения Украиной успеха. Однако все более острым является требование справедливого распределения бремени военного времени между гражданами. В ближайший период особое внимание должно уделяться именно ощущению справедливости среди украинских граждан - рассказал Грушецкий.

Справочно

Опрос проходил в течение 16-22 мая 2024 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения



- подытожили в КМИС.

Напомним,

Опрос КМИС свидетельствует, что подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В частности, 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.