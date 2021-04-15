Коронавірусом в Україні перехворіло майже 5% населення - ЦГЗ

Деталі

Як повідомляє ЦГЗ, офіційна статистика може відрізнятися від реальної картини. Припускають, що на 1 важкий випадок COVID-19 є 2 випадки безсимптомного перебігу хвороби.

Зазначається, що у порівнянні наслідків пандемії цього року спостерігається зростання як захворюваності, так і смертності від коронавірусу.

Цитата:

“За 10 місяців 2020 року на COVID-19 захворіли трохи більше мільйона людей, а лише за 3 місяці цього року — вже більше 800 тисяч осіб. Тобто можна стверджувати, що показник захворюваності у 3 рази більше. Для прикладу, летальність у 2020 році становила 1,7%, а в 2021 році - 2,3%”, - навів дані гендиректор ЦГЗ Роман Родина.

Він зазначив, що найшвидше поширюються британський та південноафриканські штами коронавірусу. Але наголошує, що остаточних доказів того, що саме вони викликають більш серйозні ускладнення, на сьогодні немає.

Доповнення

За даними ЦГЗ, Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19, а “червоні” зони змістилися із заходу на схід.

14 квітня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія іде на спад.