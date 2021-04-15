Коронавируса в Украине переболело почти 5% населения - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 12 апреля коронавирусом в Украине переболело 1,8 млн человек, а это почти 5% населения. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщает ЦОЗ, официальная статистика может отличаться от реальной картины. Предполагают, что на 1 тяжелый случай COVID-19 есть 2 случая бессимптомного течения болезни.
Отмечается, что, сравнивая последствия пандемии, в этом году наблюдается рост как заболеваемости, так и смертности от коронавируса.
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"За 10 месяцев 2020 года на COVID-19 заболели чуть более миллиона человек, а всего за 3 месяца этого года - уже более 800 тыс. человек. То есть можно утверждать, что показатель заболеваемости в 3 раза больше. Например, летальность в 2020 году составляла 1,7%, а в 2021 году - 2,3%", - привел данные гендиректор ЦОЗ Роман Родина.
Он отметил, что скорее всего распространяются британский и южноафриканские штаммы коронавируса. Но отмечает, что окончательных доказательств того, что именно они вызывают более серьезные осложнения, на сегодня нет.
Дополнение
По данным ЦОЗ, Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19, а "красные" зоны сместились с запада на восток.
14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.