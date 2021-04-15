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Коронавируса в Украине переболело почти 5% населения - ЦОЗ

Коронавируса в Украине переболело почти 5% населения - ЦОЗ

Киев  •  УНН

 • 13812 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 12 апреля коронавирусом в Украине переболело 1,8 млн человек, а это почти 5% населения. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщает ЦОЗ, официальная статистика может отличаться от реальной картины. Предполагают, что на 1 тяжелый случай COVID-19 есть 2 случая бессимптомного течения болезни.

Отмечается, что, сравнивая последствия пандемии, в этом году наблюдается рост как заболеваемости, так и смертности от коронавируса.

Цитата:

"За 10 месяцев 2020 года на COVID-19 заболели чуть более миллиона человек, а всего за 3 месяца этого года - уже более 800 тыс. человек. То есть можно утверждать, что показатель заболеваемости в 3 раза больше. Например, летальность в 2020 году составляла 1,7%, а в 2021 году - 2,3%", - привел данные гендиректор ЦОЗ Роман Родина.

Он отметил, что скорее всего распространяются британский и южноафриканские штаммы коронавируса. Но отмечает, что окончательных доказательств того, что именно они вызывают более серьезные осложнения, на сегодня нет.

Дополнение

По данным ЦОЗ, Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19, а "красные" зоны сместились с запада на восток.

14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.

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