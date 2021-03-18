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Коронавірусною інфекцією у світі заразилося понад 121 млн людей

Коронавірусною інфекцією у світі заразилося понад 121 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 121 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 121 158 726 людей, з них одужало 68 698 845 осіб. Кількість померлих зросла до 2 680 220

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 605 519), Бразилія (11 693 838), Індія (11 438 734), Росія (4 368 943), Велика Британія (4 287 996), Франція (4 169 274), Італія (3 281 810) та Іспанія (3 206 116).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (538 052), Бразилії (284 775) та Мексиці (195 908).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 538 516. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 489 023 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 986 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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