Коронавірус за добу виявили у 748 людей у Києві, п'ятеро померли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Коронавірусну хворобу COVID-19 за останню добу підтвердили у 748 людей у Києві, п'ятеро хворих померли. Загалом у столиці вже майже 45 тисяч випадків COVID-19, 872 - летальні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще в 748 киян виявили коронавірус минулої доби. 5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920", - повідомив Кличко.
За його даними, серед нових захворілих 401 жінка віком від 18 до 92 років; 278 чоловіків віком від 18 до 87 років; 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли також 34 медики.
До лікарень столиці за останню добу госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 667 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 130, у Дарницькому - 109 та 107 випадків в Оболонському районі", - зауважив мер.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних. Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за останню добу, окрім Києва, зареєстрована у Харківській, Запорізькій, Житомирській та Київській областях.
Додамо, лише попередні кілька днів Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра перевищила 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.