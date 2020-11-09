Коронавирус за сутки обнаружили у 748 человек в Киеве, пятеро умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Коронавирусную болезнь COVID-19 за последние сутки подтвердили у 748 человек в Киеве, пятеро заболевших скончались. Всего в столице уже почти 45 тысяч случаев COVID-19, 872 - летальные. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 748 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920", - сообщил Кличко.
По его данным, среди новых заболевших 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет; 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет; 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17. Заболели также 34 медики.
В больницы столицы за последние сутки госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109 и 107 случаев в Оболонском районе", - отметил мэр.
Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных. Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки, кроме Киева, зарегистрировано в Харьковской, Запорожской, Житомирской и Киевской областях.
Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.