Коронавірус: від сьогодні Волинська область перейшла у "червону" зону

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 15 областей та Київ.