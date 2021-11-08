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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Коронавірус: від сьогодні Волинська область перейшла у "червону" зону

Київ • УНН

 • 26475 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Від сьогодні, з 8 листопада, Волинська область увійшла до “червоної” зони карантину. Про це 5 листопада повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Коронавірус: від сьогодні Волинська область перейшла у "червону" зону

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області”, — написав Немчінов.

Деталі

За його словами, “червоний” рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень.

“Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані”, — додав він.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 15 областей та Київ.

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