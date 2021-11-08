Коронавирус: с сегодняшнего дня Волынская область перешла в "красную" зону

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в “красную” зону перешли 15 областей и Киев.