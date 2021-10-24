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Коронавірус в окупованому Криму: за добу виявили максимальну кількість випадків з початку пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В окупованому Криму за добу виявили 649 випадків зараження коронавірусом. Це максимальна кількість з початку пандемії. Про це повідомляє підконтрольне Кремлю "міністерство охорони здоров'я" півострова, передає УНН.

Коронавірус в окупованому Криму: за добу виявили максимальну кількість випадків з початку пандемії

Деталі

Напередодні також зареєстрували максимальний добовий приріст - 638 випадків. Максимальні з початку пандемії показники в Криму щодня реєструють з 3 жовтня, коли вперше виявили 421 випадок.

"... за 23 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 649 випадків нової коронавирусной інфекції, всього виявлено 91 997 позитивних на COVID-19", - йдеться в повідомленні окупаційного режиму.

З початку пандемії померло близько 2,9 тисяч людей.

"Влада" Криму оголосили неробочі дні з 30 жовтня по 7 листопада зі збереженням заробітної плати працівників.

З 25 жовтня в регіоні заборонили проведення екскурсій для груп чисельністю понад 10 людей, жителів республіки старше 65 років зобов'язали не залишати свої будинки, введені обов'язкові QR-коди і ПЛР-тести для заселення в готелі і санаторії, відвідування барів і кафе, а також ряду організацій і установ. Окупанти запровадили обов'язкову вакцинацію працівників ряду сфер діяльності, в тому числі туризму.

Додамо

Дані російських "властей" Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

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