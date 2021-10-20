В окупованому Криму посилили коронавірусні обмеження: людей старше 65 років зобов'язали не виходити з дому

Деталі

Зокрема, кримчан старше 65 років зобов'язали не виходити з дому з 25 жовтня до особливого розпорядження (за винятком випадків прямої загрози життю і здоров'ю).

"Керівникам організацій, підприємств, установ незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і індивідуальним підприємцям перевести співробітників, зазначених в абзаці першому цього пункту, на дистанційну форму роботи", - сказано в "указі" окупаційного режиму.

При цьому обмеження для 65-річних і людей старшого віку не стосуються тих, чия присутність на робочому місці "обумовлено забезпеченням безперервних технологічних та інших процесів, необхідних для функціонування організацій і установ", а також медиків, соцпрацівників, співробітників Росспоживнагляду та Центру гігієни і епідеміології в Криму і Севастополі. Також вони не торкнуться осіб, залучених до перепису населення і вакцинованих.

Також в Криму необхідно буде пред'являти QR-коди на вході в:



ресторани, кафе, їдальні, бари, закусочні та фуд-корти;



караоке-клуби, кальянні, а також на дискотеки, в нічні клуби, концертні і танцювальні зали, в тому числі розташовані на території підприємств громадського харчування, та інші аналогічні організації;



салони краси, перукарні, косметичні салони, СПА-салони, масажні салони, солярії, лазні, сауни, плавальні басейни, фітнес-центри та інші об'єкти спорту;



організації дозвілля громадян, в тому числі кінотеатри (кінозали), театри, бібліотеки, музеї, цирки;



для піших і автобусних екскурсій;



організації та установи, що надають державні та муніципальні послуги.



"Забезпечити допуск повнолітніх громадян при наявності документа, що посвідчує особу, та сертифіката про проходження вакцинації проти нової коронавірусної інфекції COVID-19 або QR-коду, отриманого з використанням спеціалізованого додатки Єдиного порталу державних і муніципальних послуг, або сертифіката про перенесене захворювання COVID-19 або QR-коду, отриманого з використанням спеціалізованого додатки Єдиного порталу державних і муніципальних послуг (термін дії шість місяців після одужання), або довідки про негативний результат лабораторного дослідження на COVID-19 методом ПЛР (термін дії не більше семи днів)", - сказано в документі.

Доповнення

Відзначимо, що за минулу добу в Криму зафіксували 612 нових випадків захворювання COVID-19, що є черговим рекордом за весь час пандемії.

До цього в Криму продовжили до грудня режим підвищеної готовності, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. З 11 жовтня в Криму вступили в силу нові коронавірусні обмеження.

Додамо

Дані російських "властей" Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.