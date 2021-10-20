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В оккупированном Крыму усилили коронавирусные ограничения: людей старше 65 лет обязали не выходить из дома

Киев • УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Подконтрольный Москве "глава" Крыма Сергей Аксенов усилил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на полуострове. Об этом говорится в тексте "указа", подписанного Аксеновым, который публикуют Крим.Реалии, передает УНН.

В оккупированном Крыму усилили коронавирусные ограничения: людей старше 65 лет обязали не выходить из дома

Детали

В частности, крымчан старше 65 лет обязали не выходить из дома с 25 октября до особого распоряжения (за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью).

"Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на дистанционную форму работы", - говорится в "указе" оккупационного режима.

При этом ограничения для 65-летних и людей старшего возраста не касаются тех, чье присутствие на рабочем месте "обусловлено обеспечением непрерывных технологических и других процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений", а также медиков, соцработников, сотрудников Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе. Также они не коснутся лиц, привлеченных к переписи населения и вакцинированных.

Также в Крыму необходимо будет предъявлять QR-коды на входе в:

  • рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные и фуд-корты;
  • караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и другие аналогичные организации;
  • салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, SPA салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и другие объекты спорта;
  • организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;
  • для пеших и автобусных экскурсий;
  • организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

"Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней)", - сказано в документе.

Дополнение

Отметим, что за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 612 новых случаев заболевания COVID-19, что является очередным рекордом за все время пандемии.

До этого в Крыму продлили до декабря режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. С 11 октября в Крыму вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Добавим

Данные российских "властей" Крыма и Севастополя о заболеваемости на коронавирус не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

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