Коронавирус в оккупированном Крыму: за сутки обнаружили максимальное количество случаев с начала пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В оккупированном Крыму за сутки обнаружили 649 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество с начала пандемии. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю "министерство здравоохранения" полуострова, передает УНН.
Детали
Накануне также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 638 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые обнаружили 421 случай.
"... за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении оккупационного режима.
С начала пандемии умерло около 2,9 тысяч человек.
"Власть" Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников.
С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и санатории, посещение баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Оккупанты ввели обязательную вакцинацию работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.
Добавим
Данные российских "властей" Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.