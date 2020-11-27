Коронавірус у норок: Україна посилить моніторинг ситуації на фермах, де розводять тварин

“У зв’язку з повідомленнями, що надходять з багатьох європейських країн щодо виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок, за дорученням Голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією в Україні. Найближчим часом відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю. Крім того, буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах”, — вказано у повідомленні.

За словами Голови Держпродспоживслужби, за результатами проведення моніторингу прийматимуться подальші кроки, направлені на мінімізацію ризиків поширення захворювання. Також буде опрацьоване питання організації процесу можливості проведення лабораторних досліджень норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

“Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки. Я сама прийшла до влади з бізнесу і дуже добре розумію усі проблеми та переживання підприємців, — підкреслила Владислава Магалецька. — Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію”.

Як зазначила Голова Держпродспоживслужби, це питання не тільки національної безпеки і здоров’я людей в Україні, але й усього людства.

“Вірус смертельно небезпечний, він мутує і все в більшій кількості країн виникають проблеми із цими тваринами, — наголосила Владислава Магалецька. — Тому запрошую всіх до конструктивної співпраці заради загального блага!”.

Нагадаємо, раніше у Данії зафіксували новий штамм коронавірусу — через це у країні вбили 17 млн норок. Згодом, знищені у Данії внаслідок зараження коронавірусом норки через кілька тижнів після того, як тварин поховали, почали “виринати” з-під землі