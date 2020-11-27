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Коронавирус у норок: Украина усилит мониторинг ситуации на фермах, где разводят животных

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине будет усилен мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок на коронавирус SARS-CoV-2, пишет УНН со ссылкой на правительственный портал.

“В связи с сообщениями, которые поступают из многих европейских стран о выявлении коронавируса SARS-CoV-2 у норок, по поручению Председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией в Украине. В ближайшее время состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля. Кроме того, будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости животных на фермах”, — указано в сообщении.

По словам Председателя Госпродпотребслужбы, по результатам проведения мониторинга будут приниматься дальнейшие шаги, направленные на минимизацию рисков распространения заболевания. Также будет проработан вопрос организации процесса возможности проведения лабораторных исследований норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

“Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти с бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей, — подчеркнула Владислава Магалецкая. — Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию”.

Как отметила Председатель Госпродпотребслужбы, это вопрос не только национальной безопасности и здоровья людей в Украине, но и всего человечества.

“Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными, — отметила Владислава Магалецкая. — Поэтому приглашаю всех к конструктивному сотрудничеству ради общего блага!”.

Напомним, ранее в Дании зафиксировали новый штамм коронавируса — поэтому в стране убили 17 млн норок. Впоследствии, уничтоженые в Дании в результате заражения коронавирусом норки через несколько недель после того, как животных похоронили, начали “всплывать” из-под земли

Украинские Национальные Новости

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