Коронавірус у Києві: за добу рекордний показник видужалих і знову понад 1700 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 подолали 511 людей, зафіксовано 1735 нових випадків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). 16 випадків летальних… За період пандемії померли 1339 киян, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 тис. 12", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
▪️ 922 жінки (від 18 до 86 років);
▪️ 684 чоловіки (від 18 до 96 років);
▪️ 57 дівчаток (від 5 місяців до 17 років);
▪️ 72 хлопчиків (від 10 місяців до 17 років).
“Захворіли зокрема 69 медиків. До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 77 пацієнтів. Інші — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23763 мешканці нашого міста", — заявив міський голова Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дніпровському районі — 277, у Дарницькому - 258, у Солом’янському районі - 214.
Нагадаємо, в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 141.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ заявили, що в Україні за добу кількість видужалих від COVID-19 більша, ніж нових хворих.