Коронавірус у Києві: за добу рекордний показник видужалих і знову понад 1700 нових випадків

"У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). 16 випадків летальних… За період пандемії померли 1339 киян, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 тис. 12", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів:

▪️ 922 жінки (від 18 до 86 років);

▪️ 684 чоловіки (від 18 до 96 років);

▪️ 57 дівчаток (від 5 місяців до 17 років);

▪️ 72 хлопчиків (від 10 місяців до 17 років).

“Захворіли зокрема 69 медиків. До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 77 пацієнтів. Інші — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23763 мешканці нашого міста", — заявив міський голова Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дніпровському районі — 277, у Дарницькому - 258, у Солом’янському районі - 214.

Нагадаємо, в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 141.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ заявили, що в Україні за добу кількість видужалих від COVID-19 більша, ніж нових хворих.