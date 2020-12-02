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Коронавирус в Киеве: за сутки рекордный показатель выздоровевших и снова более 1700 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 11867 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 преодолели 511 человек, зафиксировано 1735 новых случаев. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). 16 случаев летальных... За период пандемии умерли 1339 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 тыс. 12", - сообщил Кличко.

Он отметил, что среди заболевших:
▪️ 922 женщины (от 18 до 86 лет);
▪️ 684 мужчины (от 18 до 96 лет);
▪️ 57 девочек (от 5 месяцев до 17 лет);
▪️ 72 мальчика (от 10 месяцев до 17 лет).

"Заболели в том числе 69 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные - находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жителя нашего города", - заявил мэр Киева.

По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Днепровском районе - 277, в Дарницком - 258, в Соломенском районе - 214.

Напомним, в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 141.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве заявили, что в Украине за сутки количество выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных.

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