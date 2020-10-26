Корнієнко: було не більше 10 інцидентів під час проведення “опитування Зеленського”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Опитування “5 питань від Президента” відбулося на дуже високому рівні. Загалом під час опитування виникло не більше 10 інцидентів. Про це заявив голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“В принципі, опитування відбулося на дуже високому рівні...Були окремі інциденти, але при всій напрузі нашого медіа-відділу ми більше 10 не нарахували”, — розповів Корнієнко.
За його словами, участь в опитуванні взяло до 5 млн громадян.
Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що прогнози щодо побиття волонтерів “опитування Зеленського” не справдилися.
Нагадаємо, Корнієнко розповів, що опитування “5 питань від Президента” проводила соціологічна компанія “Зе Медіа”.
Як повідомлялося, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.