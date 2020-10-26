Корниенко: было не более 10 инцидентов во время проведения "опроса Зеленского"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Опрос "5 вопросов от Президента" состоялся на очень высоком уровне. Всего в ходе опроса возникло не более 10 инцидентов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В принципе, опросы прошли на очень высоком уровне ... Были отдельные инциденты, но при всем напряжении нашего медиа-отдела мы более 10 не начислили", - рассказал Корниенко.
По его словам, участие в опросе приняло до 5 млн граждан.
Как сообщалось, председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались.
Напомним, Корниенко рассказал, что опрос "5 вопросов от Президента" проводила социологическая компания "Зе Медиа".
Как сообщалось, в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.