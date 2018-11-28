Кораблі ВМС США пройшли через Тайванський протоку

“Прохід кораблів через Тайванський протоку демонструє прихильність США вільному і відкритому регіону Індійського і Тихого океанів”, — наголошується в документі. У прес-службі підкреслили, що ВМС США продовжать “виконувати операції всюди, де дозволяє міжнародне право”. Тайванський протоку пройшли есмінець Stockdale і судно постачання Pecos.

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Це вже третя подібна операція в цьому році, попередні пройшли у липні і жовтні. Після того, як у липні два ракетних есмінця ВМС США Mustin і Benfold зробили прохід через протоку, МЗС КНР виступив із заявою про те, що Сполучені Штати не повинні підривати мир і стабільність по обидва боки Тайванської протоки. У Пентагоні ж той прохід назвали “звичайним” і додали, що кораблі ВМС США здійснили переміщення між Південно-Китайським морем і Східно-Китайським морем через Тайванський протоку, “як робили це протягом багатьох років”.

Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.

Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.