Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Два корабля ВМС США прошли в среду через Тайваньский пролив с целью продемонстрировать приверженность США свободе навигации в регионе. Такая информация содержится в опубликованном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США, передает УНН.
“Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому региону Индийского и Тихого океанов”, — отмечается в документе. В пресс-службе подчеркнули, что ВМС США продолжат “выполнять операции везде, где позволяет международное право”. Тайваньский пролив прошли эсминец Stockdale и судно снабжения Pecos.
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Это уже третья подобная операция в этом году, предыдущие предыдущие прошли в июле и октябре. После того, как в июле два ракетных эсминца ВМС США Mustin и Benfold совершили проход через пролив, МИД КНР выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты не должны подрывать мир и стабильность с обеих сторон Тайваньского пролива. В Пентагоне же тот проход назвали “обычным” и добавили, что корабли ВМС США осуществили перемещение между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским морем через Тайваньский пролив, “как делали это в течение многих лет”.
Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.
По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.
Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.