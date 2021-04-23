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Корабель SpaceX сьогодні здійснить другий пілотований політ на МКС

Корабель SpaceX сьогодні здійснить другий пілотований політ на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX здійснить другу місію на Міжнародну космічну станцію (МКС). Про це пише УНН з посиланням на NASA.

Деталі

23 квітня в п'ятницю, в американському штаті Флориді, на майданчику Космічного центру NASA, стартує місія SpaceX Crew 2. Відзначається, що запуск ракети Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon повинен відбутися в 5:49 за місцевим часом (12:49 за Києвом). Раніше його переносили через несприятливі погодні умови. Корабель доставить на МКС чотирьох астронавтів NASA.

Трансляцію підготовчих заходів і старту космічної місії Crew 2 веде NASA.

Відзначається, що 24 квітня близько 5:09 за часом Східного узбережжя США (12:09 за Києвом) Crew Dragon стикується з МКС в автоматичному режимі. Екіпаж покине станцію не раніше 31 жовтня.

Доповнення

Запуск Crew Dragon-2 здійснюється в межах комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX. Тестовий керований політ Crew Dragon до МКС був здійснений в травні 2020 року. А перший регулярний політ в межах комерційного контракту NASA з приватною компанією SpaceX Ілона Маска відбувся у листопаді 2020 року.

Раніше у SpaceX заявили про наміри до кінця року відправити в космос першу цивільну місію. Компанія опублікувала імена членів остаточного екіпажу, призначеного для першої в світі цивільної місії в космосі.

Додамо, раніше віце-прем'єр РФ Юрій Борисов заявив про те, що Росія вийде з проекту МКС з 2025 року.

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