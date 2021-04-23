Корабль SpaceX сегодня совершит второй пилотируемый полет на МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX совершит вторую миссию на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишет УНН со ссылкой на NASA.
Детали
23 апреля в пятницу, в американском штате Флориде, на площадке Космического центра NASA, стартует миссия SpaceX Crew 2. Отмечается, что запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon должен состояться в 5:49 по местному времени (12:49 по Киеву). Раньше его переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Корабль доставит на МКС четырех астронавтов NASA.
Трансляцию подготовительных мероприятий и старта космической миссии Crew 2 ведет NASA.
Отмечается, что 24 апреля около 5:09 по времени Восточного побережья США (12:09 по Киеву) Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме. Экипаж покинет станцию не ранее 31 октября.
Дополнение
Запуск Crew Dragon-2 осуществляется в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX. Тестовый управляемый полет Crew Dragon к МКС был осуществлен в мае 2020 года. А первый регулярный полет в рамках коммерческого контракта NASA с частной компанией SpaceX Илона Маска состоялся в ноябре 2020 года.
Ранее в SpaceX заявили о намерениях до конца года отправить в космос первую гражданскую миссию. Компания опубликовала имена членов окончательного экипажа, предназначенного для первой в мире гражданской миссии в космосе.
Добавим, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о том, что Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года.