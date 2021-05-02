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Корабель Crew Dragon відстикувався від МКС для повернення на Землю

Корабель Crew Dragon відстикувався від МКС для повернення на Землю

Київ • УНН

 • 19779 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Корабель Crew Dragon з екіпажем місії Crew-1 відокремився від Міжнародної космічної станції (МКС) і почав повернення на Землю. Трансляція велась на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.

Що відомо

Відділення від станції апарату з чотирма астронавтами на борту - американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Уокер і японцем Соїті Ногуті - відбулося в автоматичному режимі о 20:35 за часом Східного узбережжя США (3:35 за київським часом 2 травня).

Нагадаємо

Раніше у NASA назвали дату повернення на Землю корабля Crew Dragon.

У суботу, 24 квітня, до МКС пристикувався інший пілотований корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту. На ньому на станцію прибули астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган Макартур, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хошіде і астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Таким чином, екіпаж МКС тимчасово збільшився до 11 осіб. Крім новоприбулих, на станції знаходяться астронавти Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Марк Ванді Хай, Соїті Ногучи, Олег Новицький та Петро Дубров.

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