У NASA назвали дату повернення на Землю корабля Crew Dragon

Що відомо

Планується, що корабель відстикуется від МКС — 28 квітня о 07:05 за часом Східного узбережжя США (14:05 за київським часом) і приводнився о 12:40 (19:40 Київ).

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“Crew Dragon автономно відстикуется, покине космічну станцію і приводнився в одній з семи цільових посадочних зон в Атлантичному океані або Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди”, — відзначили в NASA.

Екіпаж космічного корабля

На Crew Dragon на Землю повинні повернутися астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і співробітник Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.

Нагадаємо

У суботу, 24 квітня, до МКС пристикувався інший пілотований корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту. На ньому на станцію прибули астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган Макартур, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хошіде і астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Таким чином, екіпаж МКС тимчасово збільшився до 11 осіб. Крім новоприбулих, на станції знаходяться астронавти Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Марк Ванді Хай, Соїті Ногучи, Олег Новицький та Петро Дубров.