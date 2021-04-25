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В NASA назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon

В NASA назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon

Киев  •  УНН

 • 27452 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 28 апреля и приводнился в одной из семи избранных зон. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

Что известно

Планируется, что корабль отстыкуется от МКС — 28 апреля в 7:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по киевскому времени) и приводнился в 12:40 (19:40 Киев).

Цитата

“Crew Dragon автономно отстыкуется, покинет МКС и приводнится в одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды”, — отметили в NASA.

Экипаж космического корабля

На Crew Dragon на Землю должны вернуться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним

В субботу, 24 апреля, к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Таким образом, экипаж МКС временно увеличился до 11 человек. Кроме новоприбывших, на станции находятся космонавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Пусть, Соити Ногучи, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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