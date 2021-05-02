Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

В субботу, 24 апреля,к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.
Таким образом, экипаж МКС временно увеличился до 11 человек. Кроме новоприбывших, на станции находятся космонавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Пусть, Соити Ногучи, Олег Новицкий и Петр Дубров.