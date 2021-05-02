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Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Киев  •  УНН

 • 19773 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-1 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

Что известно

Отделение от станции аппарата с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути — произошло в автоматическом режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США (3:35 по киевскому времени 2 мая).

Напомним

Ранее в NASA назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon.

В субботу, 24 апреля,к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Таким образом, экипаж МКС временно увеличился до 11 человек. Кроме новоприбывших, на станции находятся космонавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Пусть, Соити Ногучи, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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