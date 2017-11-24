Концепція "Східне партнерство+" включена в фінальну резолюцію саміту СхП

“Є речі подальшої візії України, яку ми вперше продемонстрували на саміті Україна-ЄС влітку цього року, і сьогодні нам вдалося включити цю візію в фінальну резолюцію саміту. Мова йде про "Європейське партнерство+", яке передбачає членство України, Молдови і Грузії в доступі до Енергетичного союзу, Цифрового єдиного ринку, Митного союзу та асоціацію з Шенгенською зоною,” — сказав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія опрацює "план Маршала" для України в єдину дорожню карту

За його словами, Україна продемонструє абсолютно практичний підхід у реалізації зазначеної стратегії.

Нагадаємо, 24 листопада Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію за результатами зустрічі.