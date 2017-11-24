Концепція "Східне партнерство+" включена в фінальну резолюцію саміту СхП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Концепція "Східне партнерство+", яке передбачає членство України, Молдови і Грузії в доступ до Енергетичного союзу, Цифрового єдиного ринку, Митного союзу та асоціацію з Шенгенською зоною, включена в фінальну резолюцію саміту Східного партнерства. Про це сказав Президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Брюсселі після саміту Східного партнерства, передає УНН.
“Є речі подальшої візії України, яку ми вперше продемонстрували на саміті Україна-ЄС влітку цього року, і сьогодні нам вдалося включити цю візію в фінальну резолюцію саміту. Мова йде про "Європейське партнерство+", яке передбачає членство України, Молдови і Грузії в доступі до Енергетичного союзу, Цифрового єдиного ринку, Митного союзу та асоціацію з Шенгенською зоною,” — сказав Президент.
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За його словами, Україна продемонструє абсолютно практичний підхід у реалізації зазначеної стратегії.
Нагадаємо, 24 листопада Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію за результатами зустрічі.