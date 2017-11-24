Єврокомісія опрацює "план Маршала" для України в єдину дорожню карту

“І також це дуже важливо, на переговорах, в яких брав участь голова Єврокомісії, еврокомісари включаючи Комісара Хана, ми домовились про те, що так званий "план Маршала" для України — концентрація всіх ресурсів, які має європейський союз, в єдиний документ побудови дорожньої карти також нами буде опрацьовано”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, українська сторона попросила Європейський парламент про економічну допомогу у вигляді третього траншу.

Нагадаємо, у липні міністр фінансів України Олександр Данилюк обговорив з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом виконання умов для отримання третього траншу від Євросоюзу у 600 млн євро.