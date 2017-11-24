Еврокомиссия проработает "план Маршалла" для Украины в единую дорожную карту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Еврокомиссии будет обработан "план Маршалла" для Украины в единый документ построения дорожной карты. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.
"И также это очень важно, на переговорах, в которых принимал участие председатель Еврокомиссии, еврокомиссар включая Комиссара Хана, мы договорились о том, что так называемый "план Маршалла" для Украины - концентрация всех ресурсов, которыми европейский союз, в единый документ построения дорожной карты также нами будет обработано", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, украинская сторона попросила Европейский парламент об экономической помощи в виде третьего транша.
Напомним, в июле министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выполнения условий для получения третьего транша от Евросоюза в 600 млн евро.