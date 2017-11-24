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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9323 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30878 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30740 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98091 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86269 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96162 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123782 просмотра

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Еврокомиссия проработает "план Маршалла" для Украины в единую дорожную карту

Еврокомиссия проработает "план Маршалла" для Украины в единую дорожную карту

Киев  •  УНН

 • 15223 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Еврокомиссии будет обработан "план Маршалла" для Украины в единый документ построения дорожной карты. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.

"И также это очень важно, на переговорах, в которых принимал участие председатель Еврокомиссии, еврокомиссар включая Комиссара Хана, мы договорились о том, что так называемый "план Маршалла" для Украины - концентрация всех ресурсов, которыми европейский союз, в единый документ построения дорожной карты также нами будет обработано", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, украинская сторона попросила Европейский парламент об экономической помощи в виде третьего транша.

Напомним, в июле министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выполнения условий для получения третьего транша от Евросоюза в 600 млн евро.

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