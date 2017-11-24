Еврокомиссия проработает "план Маршалла" для Украины в единую дорожную карту

"И также это очень важно, на переговорах, в которых принимал участие председатель Еврокомиссии, еврокомиссар включая Комиссара Хана, мы договорились о том, что так называемый "план Маршалла" для Украины - концентрация всех ресурсов, которыми европейский союз, в единый документ построения дорожной карты также нами будет обработано", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, украинская сторона попросила Европейский парламент об экономической помощи в виде третьего транша.

Напомним, в июле министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выполнения условий для получения третьего транша от Евросоюза в 600 млн евро.