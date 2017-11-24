Концепция "Восточное партнерство+" включена в финальную резолюцию саммита ВП

"Есть вещи дальнейшей видения Украины, которую мы впервые продемонстрировали на саммите Украина-ЕС летом этого года, и сегодня нам удалось включить в это видение в финальную резолюцию саммита. Речь идет о "Европейском партнерстве+", которое предусматривает членство Украины, Молдовы и Грузии в доступе к Энергетическому союзе, Цифровом едином рынке, Таможенном союзе и ассоциации с Шенгенской зоной", - сказал Президент.

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По его словам, Украина продемонстрирует абсолютно практический подход в реализации указанной стратегии.

Напомним, 24 ноября Саммит Восточного партнерства принял декларацию по итогам встречи.