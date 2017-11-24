Концепция "Восточное партнерство+" включена в финальную резолюцию саммита ВП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Концепция "Восточное партнерство+", которое предусматривает членство Украины, Молдовы и Грузии в доступе к Энергетическому союзу, Цифровому единому рынку, Таможенному союзу и ассоциации с Шенгенской зоной, включена в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.
"Есть вещи дальнейшей видения Украины, которую мы впервые продемонстрировали на саммите Украина-ЕС летом этого года, и сегодня нам удалось включить в это видение в финальную резолюцию саммита. Речь идет о "Европейском партнерстве+", которое предусматривает членство Украины, Молдовы и Грузии в доступе к Энергетическому союзе, Цифровом едином рынке, Таможенном союзе и ассоциации с Шенгенской зоной", - сказал Президент.
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По его словам, Украина продемонстрирует абсолютно практический подход в реализации указанной стратегии.
Напомним, 24 ноября Саммит Восточного партнерства принял декларацию по итогам встречи.