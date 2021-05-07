“Контрабандист”, у якого відібрали громадянство, подав до суду на Зеленського. Вимагає скасувати указ про санкції

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Бізнесмен Олександр Єрімічук, якого Рада національної безпеки і оборони України внесла до переліку 10 найбільших контрабандистів України, позивається проти Президента Володимира Зеленського, щоб скасувати Указ про санкції проти нього. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу.

Деталі

Так, Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати указ Президента від 3 квітня 2021 року № 140/2021, яким Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Зазначимо, що відповідачем у справі вказаний Зеленський, а РНБО та СБУ третіми особами.

Додамо, що Верховний Суд призначив склад суду, який буде слухати справу.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 квітня, повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про боротьбу з контрабандою.

Також Президент України підписав Указ про припинення громадянства Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука на підставі пункту 26 ст. 106 Конституції України (яка регламентує повноваження Глави держави) та ст. 17 і 19 ЗУ “Про громадянство України” (регламентують припинення та втрату громадянства).

Олександр Єрімічук

Відомо, що його називають “Слон”. Діяльність його на Буковинській митниці пов’язують з колишнім народним депутатом, членом партії “Народний фронт” Максимом Бурбаком. Також, за інформацією ЗМІ, Єрімічук нібито контролює постачання товарів широкого вжитку з Туреччини та Китаю. За інформацією джерела УНН, Єрімічук має громадянство Румунії.

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