"Контрабандист", у которого отобрали гражданство, подал в суд на Зеленского. Требует отменить указ о санкциях

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Бизнесмен Александр Еримичук, которого Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в перечень 10 крупнейших контрабандистов Украины, подает в суд на Президента Владимира Зеленского, чтобы отменить Указ о санкциях против него. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть.

Детали

Так, Еримичук обратился в Кассационный административный суд с требованием отменить указ Президента от 3 апреля 2021 года № 140/2021, которым Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Отметим, что ответчиком по делу указанный Зеленский, а СНБО и СБУ третьими лицами.

Добавим, что Верховный Суд назначил состав суда, который будет слушать дело.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже Зеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с контрабандой.

Также Президент Украины подписал Указ о прекращении гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука на основании пункта 26 ст. 106 Конституции Украины (которая регламентирует полномочия главы государства) и ст. 17 и 19 ЗУ "О гражданстве Украины" (регламентируют прекращение и потерю гражданства).

Александр Еримичук

Известно, что его называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт" Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримичук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации источника УНН, Еримичук имеет гражданство Румынии.

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