Контакти із забороненими релігійними організаціями має дозволяти Держетнополітики - уряд

Кабінет міністрів затвердив процедуру отримання дозволу для контактів з релігійною організацією, яка заборонена в Україні. Такий дозвіл необхідно буде отримати від Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін затвердив порядок отримання дозволу Державної служби з етнополітики та свободи совісті для контактів з релігійною організацією, яка заборонена в Україні.

"Порядком визначено процедуру надання Державною службою України з етнополітики та свободи совісті погодження на відносини та/або зв’язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Також затверджено форму заяви про надання такого погодження, перелік відомостей і додаткових документів, які додаються до заяви; підстави надання та відмови у наданні погодження. Визначено порядок моніторингу здійснення відповідних зв’язків і контактів з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон набув чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП мають 9 місяців на розрив зв'язків з рпц.