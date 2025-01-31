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Контакты с запрещенными религиозными организациями должно разрешать Госэтнополитики - правительство

Контакты с запрещенными религиозными организациями должно разрешать Госэтнополитики - правительство

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

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Кабмин утвердил процедуру получения разрешения от Госслужбы по этнополитике для контактов с запрещенными религиозными организациями. Порядок определяет процедуру согласования, форму заявления и мониторинг таких контактов.

Кабинет министров утвердил процедуру получения разрешения для контактов с религиозной организацией, которая запрещена в Украине. Такое разрешение необходимо будет получить от Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил порядок получения разрешения Государственной службы по этнополитике и свободе совести для контактов с религиозной организацией, которая запрещена в Украине.

«Порядком определена процедура предоставления Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести согласования на отношения и/или связи, и/или коммуникации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. Также утверждена форма заявления о предоставлении такого согласования, перечень сведений и дополнительных документов, прилагаемых к заявлению; основания предоставления и отказа в предоставлении согласования. Определен порядок мониторинга осуществления соответствующих связей и контактов с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена», - сообщил Мельничук.

Напомним,

В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступил в силу через 30 дней, но общины УПЦ МП имеют 9 месяцев на разрыв связей с рпц.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
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