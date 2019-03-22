Конгресмен заявив, що зять Трампа копіює для Білого дому переписку в WhatsApp

У посланні зазначається, що Каммінгс зі своїм колегою на зустрічі 19 грудня 2018 року поцікавилися думкою Лоуелла про публікації газети The New York Times, яка стверджувала, що Кушнер користується WhatsApp для конфіденційної і навіть таємного листування з лідерами іноземних держав. У Білому домі співробітники апарату та члени уряду зобов’язані користуватися в службових цілях тільки перевіреними каналами і засобами зв’язку, пояснювала газета.

“Лоуелл, відповідаючи на питання, чи користувався Кушнер взагалі месенджером в службових цілях, підтвердив, що той користувався і продовжує користуватися WhatsApp, виконуючи свої службові обов’язки в Білому домі. На питання, яким чином Кушнер зберігає листування, Лоуелл заявив, що це робиться шляхом відправки скріншотів записів на адресу електронної пошти Білого дому або Ради національної безпеки (при Білому домі)”, — уточнив голова комітету.

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За його словами, адвокат зятя президента Дональда Трампа також підтвердив, що Кушнер по месенджеру “зв’язується з особами за межами Сполучених Штатів”. Адвокат при цьому переадресував в СНБ або ж Білий дім питання про те, санкціонували вони використання радником глави держави WhatsApp для зв’язку з лідерами іноземних держав.

До даного питання залучається особлива увага, оскільки свого часу скандал з використанням особистої пошти екс-держсекретарем США Хілларі Клінтон був одним з головних “козирів” Трампа в передвиборній гонці в 2016 році. Скандал, на думку спостерігачів, багато в чому дозволив йому в кінцевому підсумку обійти Клінтон в гонці за президентське крісло.

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Нагадаємо, у 2015 році вибухнув гучний скандал через те, що Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту США використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тисяч листів), а особисту (більше 30 тисяч листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.