Конгрессмен заявил, что зять Трампа копирует для Белого дома переписку в WhatsApp

В послании отмечается, что Каммингс со своим коллегой на встрече 19 декабря 2018 года поинтересовались мнением Лоуэлла о публикации газеты The New York Times, которая утверждала, что Кушнер пользуется WhatsApp для конфиденциальной и даже тайной переписки с лидерами иностранных государств. В Белом доме сотрудники аппарата и члены правительства обязаны пользоваться в служебных целях только проверенными каналами и средствами связи, объясняла газета.

"Лоуэлл, отвечая на вопрос, пользовался ли Кушнер вообще мессенджером в служебных целях, подтвердил, что тот пользовался и продолжает пользоваться WhatsApp, выполняя свои служебные обязанности в Белом доме. На вопрос, каким образом Кушнер сохраняет переписку, Лоуэлл заявил, что это делается путем отправки скриншотов записей на адрес электронной почты Белого дома или Совета национальной безопасности (при Белом доме)", - уточнил глава комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Университет в США рекомендовал студентам не пользоваться WhatsApp в КНР

По его словам, адвокат зятя президента Дональда Трампа также подтвердил, что Кушнер по мессенджеру "связывается с лицами за пределами Соединенных Штатов". Адвокат при этом переадресовал в СНБ или Белый дом вопрос о том, санкционировали ли они использование советником главы государства WhatsApp для связи с лидерами иностранных государств.

К данному вопросу привлекается особое внимание, поскольку в свое время скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных "козырей" Трампа в предвыборной гонке в 2016 году. Скандал, по мнению наблюдателей, во многом позволил ему в конечном итоге обойти Клинтон в гонке за президентское кресло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава ФБР рассказал о расследовании по Хиллари Клинтон

Напомним, в 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55000 листов), а личную (более 30 000 листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.