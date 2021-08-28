Конгрес США просить соцмережі надати дані, пов’язані зі штурмом Капітолія

Деталі

Спеціальний комітет Палати представників (нижня палата Конгресу) попросив 15 компаній надати дані, пов’язані з подіями 6 січня та за кілька днів до нього, в тому числі поширення дезінформації та спроби припинити сертифікацію виборів президента Джо Байдена. Такі вимоги також висувалися до сайтів 4chan та 8kun.

За даними агентства Reuters, Twitter відмовився коментувати це звернення. TikTok та Parler не відповіли одразу на запити журналістів щодо коментарів. Facebook, Snap, Google і Reddit підтвердили, що отримали запит, і сказали, що компанії працюватимуть з комітетом. Коментарі інших представників соціальних мереж не вдалось отримати.

Комітет шукає записи за період після весни 2020 року, в тому числі дані про зміни політики компаній, якщо такі були, спрямовані на протидію поширенню неправдивої інформації в інтернеті.

Нагадаємо

Напередодні сім поліцейських подали в суд на Трампа через штурм Капітолію 6 січня.

20 серпня Reuters повідомляло, що ФБР виявило докази того, що атака на Капітолій США була скоординованою.

Штурм Конгресу у січні 2021 року

6 січня прихильники Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків виборів глави держави. Ці вибори відбулися в листопаді 2020 року, перемогу на них здобув демократ Джо Байден. Під час заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб, кваліфіковані як події медичного характеру. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.