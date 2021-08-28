Конгресс США просит соцсети предоставить данные, связанные со штурмом Капитолия

Детали

Специальный комитет Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) попросил 15 компаний предоставить данные, связанные с события 6 января и в несколько дней к нему, в том числе распространение дезинформации и попытки прекратить сертификацию выборов президента Джо Байдена. Такие требования также выдвигались к сайтам 4chan и 8kun.

По данным агентства Reuters, Twitter отказался комментировать это обращение. TikTok и Parler не ответил сразу на запросы журналистов относительно комментариев. Facebook, Snap, Google и Reddit подтвердили, что получили запрос, и сказали, что компании будут работать с комитетом. Комментарии других представителей социальных сетей не удалось получить.

Комитет ищет записи за период после весны 2020 года, в том числе данные об изменениях политики компаний, если таковые были, направленные на противодействие распространению ложной информации в интернете.

Напомним

Накануне семь полицейских подали в суд на Трампа за штурм Капитолия 6 января.

20 августа Reuters сообщало, что ФБР обнаружило доказательства того, что атака на Капитолий США была скоординированной.

Штурм Конгресса в январе 2021

6 января сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантки. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированы как события медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.