Конгрес Перу оголосив президента Мексики персоною нон грата

ukru
29 березня, 17:57 • 274680 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 370079 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305333 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340219 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304943 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221940 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206433 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165357 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537592 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175557 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 29179 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 22140 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 16611 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 13467 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 12272 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394817 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537592 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570616 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567589 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205884 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 370077 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175792 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166638 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137502 перегляди
Актуальне
Конгрес Перу оголосив президента Мексики персоною нон грата

Конгрес Перу оголосив президента Мексики персоною нон грата

Київ • УНН

 • 479269 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Конгрес Перу проголосував за те, щоб оголосити президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора персоною нон грата за його неодноразові коментарі щодо внутрішніх справ країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Декларація була схвалена Комітетом з міжнародних відносин 65 голосами проти 40.

Депутат-консерватор Марія дель Кармен Альва вказала, що заяви Лопеса Обрадора є "порушенням принципу невтручання" у внутрішні справи інших країн.

Мексиканський лідер відкрито підтримав поваленого президента Педро Кастільйо, який був зміщений Конгресом після того, як у грудні 2022 року спробував розпустити законодавчий орган. Через кілька годин віцепрезидент Діна Болуарте була приведена до присяги як новий лідер Перу.

Лопес Обрадор часто критикувала президента Болуарте, називаючи її "узурпатором", "фальшивкою" та "незаконною".

Кілька днів тому Болуарте оголосила про свою відмову поступитися йому постом президента Тихоокеанського альянсу. Членами торгового блоку є Чилі, Колумбія, Мексика та Перу, і країни щороку змінюють своє тимчасове головування.

Президент Мексики заявив на пресконференції, що "вдячний" тому, що його оголосили персоною нон грата.

"Велике дякую. Дуже дякую за те, що ви оголосили мене персоною нон грата, бо мені було б погано, якби ці законодавці та дама, яка тримає владу, давали мені нагороди чи аплодували мені", - сказав він.

Лопес Обрадор став другим президентом, оголошеним персоною нон грата урядом Болуарте після президента Колумбії Густаво Петро, що не дозволяє їм ступити на перуанську землю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76