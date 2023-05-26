Конгрес Перу оголосив президента Мексики персоною нон грата
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Конгрес Перу проголосував за те, щоб оголосити президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора персоною нон грата за його неодноразові коментарі щодо внутрішніх справ країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Декларація була схвалена Комітетом з міжнародних відносин 65 голосами проти 40.
Депутат-консерватор Марія дель Кармен Альва вказала, що заяви Лопеса Обрадора є "порушенням принципу невтручання" у внутрішні справи інших країн.
Мексиканський лідер відкрито підтримав поваленого президента Педро Кастільйо, який був зміщений Конгресом після того, як у грудні 2022 року спробував розпустити законодавчий орган. Через кілька годин віцепрезидент Діна Болуарте була приведена до присяги як новий лідер Перу.
Лопес Обрадор часто критикувала президента Болуарте, називаючи її "узурпатором", "фальшивкою" та "незаконною".
Кілька днів тому Болуарте оголосила про свою відмову поступитися йому постом президента Тихоокеанського альянсу. Членами торгового блоку є Чилі, Колумбія, Мексика та Перу, і країни щороку змінюють своє тимчасове головування.
Президент Мексики заявив на пресконференції, що "вдячний" тому, що його оголосили персоною нон грата.
"Велике дякую. Дуже дякую за те, що ви оголосили мене персоною нон грата, бо мені було б погано, якби ці законодавці та дама, яка тримає владу, давали мені нагороди чи аплодували мені", - сказав він.
Лопес Обрадор став другим президентом, оголошеним персоною нон грата урядом Болуарте після президента Колумбії Густаво Петро, що не дозволяє їм ступити на перуанську землю.